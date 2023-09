Assenza in mediazione: sanzione se non c'è un giustificato motivo assoluto e non temporaneo di Fabrizio Plagenza

Non si può costringere alcuno a mediare ma non sono ammessi atteggiamenti ostruzionistici privi di motivazione

La mancata partecipazione della parte, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, continua, ancora ad oggi, ad oltre dieci anni dell'entrata in vigore, nel nostro ordinamento, del Dlgs 28/2010, a far parlare di sé. Gli effetti negativi che una siffatta condotta produce per le parti, sono noti sin dalla previsione dell'articolo 8 comma 4 bis Dlgs 28/2010. Il decreto citato prevede, come noto, delle materie per le quali la mediazione è prevista come obbligatoria, ai fini della condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria ma anche, per l'appunto, al fine di sottoporre ad un'attenzione maggiore, negli occhi del giudicante, la condotta tenuta dalle parti nel procedimento di mediazione.

La sanzione prevista

A mente della citata norma, «…il giudice condanna la parte costituita che nei casi previsti dall'articolo 5 non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio». La norma, ante riforma Cartabia, prevedeva quindi che la parte “sanzionata” dovesse “pagare” (corrispondere) allo Stato una sanzione di natura processuale (pari, per l'appunto, alla misura dell'importo versato per il contributo unificato).

La giurisprudenza ha fatto applicazione della sanzione predetta, in più di un'occasione (si cita, a titolo esemplificativo, Tribunale di Roma, sentenza 17980/2022). Dalla previsione di cui all'articolo 8 comma 4-bis Dlgs 28/2010, deriva l'ulteriore effetto che il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del Codice di procedura civile. Ed ancora, la giurisprudenza di merito ammette la possibile applicabilità cumulativa sia della sanzione di cui all'articolo 8 comma 4 Dlgs 28/2010 (ante riforma, oggi, articolo 12 bis) che della condanna ex articolo 96 comma 3 Codice procedura civile, come confermato dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Roma, sentenza 15767/2019).

L'inasprimento introdotto con la riforma Cartabia

Vale la pena, ai giorni nostri, ricordare che, con l'entrata in vigore della legge di riforma della Giustizia (Dlgs 149/2022), il legislatore ha aggravato le conseguenze, raddoppiando la sanzione suddetta (doppio del valore del contributo unificato) ed introducendo la possibilità che il giudice condanni la parte soccombente, che non abbia partecipato alla mediazione, al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata, in una misura che non ecceda nel massimo le spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione (a tali previsioni si aggiungano quelle destinate alle Pa oppure agli Enti sottoposti alla vigilanza da parte di un'Autorità).

La pronuncia del Tribunale di Roma

Ecco che, allora, assume particolare rilevanza la sentenza 11746/2023 pubblicata dal Tribunale di Roma il 26 luglio 2023, in quanto riprende e rammenta le considerazioni sopra espresse ma entra nel merito della ratio e così testualmente chiarisce : «va osservato che in ipotesi in cui... una o entrambe si rifiutino senza alcuna motivazione di entrare in mediazione, la mediazione si riduce in un adempimento solo formale e, per così dire, svuotato di contenuto, rendendo vano l’obbligo sancito dall’articolo 5 del Dlgs 28/2010 quale strumento alternativo per la risoluzione delle controversie. Perciò, sebbene sia pacifico che nessuno può essere costretto a conciliare né a mediare una lite, resta ferma la convinzione che il comportamento palesemente preconcetto ed ostativo, che causi o protragga un processo, altrimenti evitabile, dev’essere in qualche modo sanzionato».

Se, dunque, il Tribunale di Roma motiva in tale maniera la giustificazione della previsione normativa che comporta, al verificarsi della condotta predetta ad opera della parte convenuta, l'applicazione della sanzione citata, il giudice laziale evidenzia come, al contrario, la condotta tenuta dalla parte attrice, sia meritevole di attenzione ai fini della valutazione della stessa. Si legge in sentenza, infatti, che le motivazioni che avevano successivamente portato al giudizio, erano state già censurate dall'attrice prima ancora dell'introduzione del giudizio.

Conclusioni

Anzi, per il giudice, «l'introduzione del procedimento di mediazione ante causam dimostra la ferma volontà dell'attrice di evitare ogni forma di contenzioso che avrebbe dovuto indurre il condominio ad entrare in mediazione assumendo con ciò una condotta doverosa e conforme a tale scopo, mentre alcun “giustificato motivo impeditivo” avente i caratteri della “assolutezza” e della “non temporaneità” è stato manifestato dal condominio che, attraverso il suo amministratore, si è limitato a manifestare la volontà di non voler entrare in mediazione».

Per questi motivi, il condominio convenuto veniva condannato, «ai sensi dell’articolo 116, 2 comma Codice procedura civile, al versamento in favore dell’erario della somma pari ad euro 237,00, valutando il comportamento generalmente tenuto, non solo in sede di mediazione, ma anche in sede di liquidazione delle spese di soccombenza».