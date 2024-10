Associazione Naca: Andrea Torcivia nuovo vicepresidente nazionale

Una nota stampa comunica che, durante una cerimonia ufficiale tenutasi presso la sede della National association condominium administrators (Naca) in via Giovanni Bonanno 73, Palermo, il professor Andrea Torcivia è stato nominato vicepresidente nazionale dell’associazione. L’ incarico gli è stato conferito da Sabrina Apuzzo, presidente nazionale di Naca, in riconoscimento del suo continuo impegno nella promozione degli obiettivi associativi e della sua comprovata competenza e professionalità nel settore.

Torcivia, sociologo, criminologo e condominialista, avrà il compito di collaborare con la presidenza nella gestione e rappresentanza dell’Associazione, rafforzando la struttura di Naca e promuovendo ulteriormente le attività sia a livello nazionale che regionale. La sua nomina rappresenta un passo strategico - prosegue la nota - volto a consolidare la posizione di Naca come punto di riferimento nel panorama delle associazioni condominiali italiane.

Con anni di esperienza nel campo della gestione condominiale, Torcivia si distingue per l’impegno nel fornire consulenza qualificata e supporto legale alle comunità condominiali, ponendo al centro del suo operato la tutela dei diritti dei cittadini e la risoluzione delle problematiche legate al settore. La sua leadership contribuirà a sviluppare ulteriori iniziative innovative per affrontare le sfide del settore condominiale in Italia.