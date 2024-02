Autoconsumo collettivo, l’opzione per avviare l’impianto in condominio

Pubblicato il 23 gennaio sul sito del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, il decreto Mase 414 del 07 dicembre 2023 (attuazione dei Dlgs 199/21 e 201/21) stimola la nascita e lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo diffuso in Italia. Mentre per aziende ed enti pubblici è più semplice mobilitarsi per avviare progetti, il mondo del condominio – a cui fa capo l’autoconsumo collettivo - ha tempi più lunghi e priorità emergenziali più rilevanti. Il vantaggio...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi