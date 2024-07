Banca dati affitti brevi operativa anche in Molise

Il Molise è la decima Regione italiana ad aderire alla fase sperimentale della banca dati strutture ricettive (Bdsr). Lo comunica il ministero del Turismo. Dal 31 luglio, quindi, anche i cittadini e gli operatori molisani possono richiedere il codice identificativo nazionale (Cin) da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno delle strutture e degli immobili. Per farlo, occorre accedere all’apposita piattaforma online del ministero tramite Spid o Cie.

Le altre Regioni...