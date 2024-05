B&B in condominio, illegittima la maggiorazione delle spese condominiali

L’esercizio dell’attività di B&B non modifica la destinazione d’uso a civile abitazione degli appartamenti in cui è condotta. Pertanto, chi gestisce una tale attività nel suo appartamento non deve pagare spese di condominio superiori a quelle degli altri condomini rispetto ai propri millesimi di proprietà. La presenza dei clienti non è, infatti, una valida giustificazione per la maggiorazione degli oneri. A dirlo è il Tribunale di Catania nella sentenza n. 3179/2020.

Il caso

La vicenda riguarda un condomino...