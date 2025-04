Bed and breakfast in condominio: se il regolamento contrattuale che lo vieta è trascritto, l’attività ricettiva va chiusa

Negli ultimi anni, il tessuto urbano delle principali città italiane, in special modo quelle d’arte come Roma, Firenze e Venezia, ha conosciuto una crescita esponenziale di attività ricettive di tipo extra-alberghiero, tra cui i bed & breakfast, spinti dal fenomeno dell’affitto breve e dalla crescente domanda turistica. Se da un lato tali attività costituiscono un’opportunità economica per i proprietari e rispondono a nuove forme di mobilità turistica, dall’altro lato pongono delicate questioni giuridiche...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi