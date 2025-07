Bocciati i divieti comunali sugli impianti fotovoltaici in area agricola: la normativa statale non si può scavalcare dal basso

Con la sentenza 881/2025 pubblicata il 28 maggio, il Tar Campania (sezione II Salerno) ha annullato la norma di un Piano urbanistico comunale che vietava in modo generalizzato la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra in area agricola. Una decisione che segna un ulteriore tassello nella giurisprudenza amministrativa a tutela dell’efficacia vincolante della normativa nazionale in materia di fonti di energia rinnovabile.

Il fatto: un impianto in area agricola e in zona idonea ex lege

Il procedimento riguardava il diniego, da parte di un’amministrazione comunale...