Agrivoltaico, il Tar Lombardia smonta i limiti regionali: i requisiti non possono travolgere la normativa statale

Con la sentenza 1825/2025 pubblicata il 22 maggio, il Tar Lombardia ha annullato, in parte, la delibera della Giunta regionale lombarda numero 12/2783 del 15 luglio 2024, recante gli «indirizzi sull’installazione di impianti agrivoltaici in area agricola». Una pronuncia destinata a segnare un nuovo punto fermo nel rapporto tra normativa statale e regolazione regionale in materia di fonti di energia rinnovabile (Fer).

I motivi della decisione

Il Collegio ha accolto i motivi di ricorso che denunciavano l’illegittimità tanto...