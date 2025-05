Bonus casa non trasferibile all’erede dell’immobile locato

In caso di immobile concesso in locazione a terzi, il relativo Bonus casa in corso di detrazione rateale, da parte del de cuius, al momento del decesso non si trasferisce all’erede, in quanto tale immobile non risulta da quest’ultimo detenuto materialmente e direttamente. È questa l’importante decisione desumibile dall’ordinanza 11731/2025 depositata in Cassazione.

Le normative vigenti

Tanto l’articolo 2, comma 5, della legge 298/2002, in vigore al tempo dei fatti di causa, quanto il nuovo articolo 16-bis, comma 8, del...