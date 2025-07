Se i lavori comuni non sono comunicati alle Entrate

La domanda Nel condominio in cui vivo, lo scorso anno sono stati effettuati lavori di manutenzione ordinaria, ma nel mio 730 precompilato non trovo i dati del costo sostenuto, perché l’amministratore condominiale non ha effettuato la relativa comunicazione entro i termini. Vorrei sapere se posso integrare la mia dichiarazione fiscale, chiedendo all’amministratore la documentazione inerente la spesa sostenuta. Inoltre, dato che la quota di mia competenza è riferita esclusivamente a una pertinenza di categoria C/6, mentre la mia abitazione principale si trova in un’altra via dello stesso Comune, avrei comunque diritto a fruire della detrazione?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 7 luglio 2025

Per quanto concerne la prima domanda, il lettore deve farsi rilasciare una specifica attestazione dall’amministratore di condominio delle spese sostenute, in quanto, come chiarito dall’agenzia delle Entrate, «è l’amministratore che, per gli interventi sulle parti comuni, provvede all’indicazione dei dati del fabbricato in dichiarazione e, nella generalità dei...