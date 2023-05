Bonus colonna montante: il 24 cessa la consultazione Arera sulla proroga, il 30 giugno l’adesione di Glauco Bisso

L’aiuto economico è riservato ad edifici realizzati tra il 1970 e il 1985

Scade il 30 di giugno e non ci sarà proroga per ottenere il contributo di Arera per la sperimentazione dell'ammodernamento delle colonne montanti negli edifici realizzate prima del 1970 o dal 1970 al 1985 ma in condizioni precarie, stabilito con la delibera 467/2019/R/eel del 12 novembre 2019. L'importo ottenibile varia, senza centralizzazione dei contatori, da 400 a 600 euro a piano e da 700 a 900, ad utente, in ragione del pregio delle finiture. Nel caso di centralizzazione, da 700 a 900 a piano...