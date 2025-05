La mancata cessione del credito non è opponibile al condominio che invece paga la condotta inerte

Si avvicendano le sentenze che trattano il tema della risoluzione dei contratti tra condominio e general contractor in tema di appalto del superbonus e che, in quanto tale, riflettono sul tema delle conseguenze accessorie, come quelle risarcitorie richieste dal committente per la perdita di chance.

La vicenda processuale

L’ultima di queste arriva dal Tribunale di Savona (sentenza 45 del 31 gennaio 2025), il quale ha dovuto comporre una causa avviata dal condominio committente con la richiesta di risoluzione del rapporto...