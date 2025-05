La convocazione all’assemblea del condomino controparte in causa

Una nuova decisione della Corte di Cassazione riprende in esame le annose problematiche della partecipazione alle assemblee condominiali da parte dei condomini che rappresentano le controparti processuali del condominio. Vengono così richiamate figure come quella del conflitto di interessi e si verifica se il “condomino-controparte” abbia diritto ad impugnare la delibera con cui l’assemblea decide di costituirsi nel giudizio promosso da quello stesso condomino, se abbia titolo a partecipare e votare nell’assemblea stessa e se debba essere comunque convocato all’assemblea dall’amministratore. Problematiche che peraltro trovano una agevole soluzione a condizione che vengano applicate le disposizioni di legge tenendo conto degli esatti termini delle questioni in gioco.