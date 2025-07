Crediti da Superbonus: le ultime dall’Agenzia

L’interessante Risposta n. 130/2025 è tornata ad esaminare il caso, non infrequente, in cui la cessione di crediti da Superbonus sulla piattaforma agenziale non si sia perfezionata, fornendo al riguardo conferme su alcuni principi già noti e interessanti indicazioni operative. A sua volta, sempre in tema di crediti trasferiti, la Risposta n. 134/2025 ha fornito chiarimenti per un caso di fusione per incorporazione con correlato trasferimento a terzi di crediti da Superbonus.