Niente quadro AC se la banca applica la ritenuta al forfait

La domanda

Nel condominio che amministro, sono stati eseguiti lavori di manutenzione del fabbricato. Il direttore dei lavori, retribuito con bonifico parlante, è un contribuente forfettario, ex legge 190/2014 (di Stabilità per il 2015) e, pertanto, le fatture che ha emesso verso il condominio non riportavano la ritenuta d’acconto. La banca, tuttavia, ha effettuato l’accredito trattenendo la ritenuta. In queste condizioni, l’amministratore, nella sezione III del quadro AC della dichiarazione dei redditi, deve indicare gli importi versati al direttore dei lavori oppure, vista la ritenuta alla fonte operata dalla banca, la sezione III può non essere compilata (si veda la risoluzione 67/E/2018)?