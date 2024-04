Bonus mobili: rate restanti scalabili nel regime ordinario

La domanda Ho acquistato mobili per una casa ristrutturata nel 2021, ma - essendo in regime forfettario e, dunque, non potendo detrarre la spesa - non ho compilato il quadro RP nella dichiarazione dei redditi 2022. Dato che dal 2023 sono in regime ordinario, e quindi soggetto a Irpef, posso detrarre le spese per i mobili acquistati nel 2021, inserendole come terza rata nel modello Redditi Pf 2024, per l’anno 2023, oppure occorre fare prima la dichiarazione integrativa sia per il 2021 che per il 2022?

L’Esperto Risponde da il Sole 24 ore di lunedì 22 aprile 2024

Come chiarito dall’agenzia delle Entrate - in una risposta pubblicata il 30 giugno 2021, sulla sua rivista telematica «Fisco Oggi» - è sempre ammesso alla fruizione dell’agevolazione, in relazione alle sue quote residue, il contribuente che, pur avendo fin dall’origine i requisiti per accedere al beneficio, non aveva potuto goderne in precedenti periodi d’imposta...