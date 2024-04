Ok ai pannelli solari del singolo condomino senza il sì assembleare

La domanda

Abito in un condominio con sei appartamenti ed ho deciso di fare uso di un mio impianto fotovoltaico con pannelli solari che vorrei installare sulla copertura comune a lastrico solare dell’edificio. Ho fatto partecipare all’assemblea anche un mio tecnico che ha dettagliatamente illustrato ai presenti il progetto esecutivo, che peraltro già avevo preventivamente trasmesso all’amministratore. L’assemblea a maggioranza ha respinto la mia istanza adducendo futili motivi. Non intendo rinunciare al mio progetto che, a conti fatti, mi porterebbe notevoli vantaggi. Come posso tutelarmi?