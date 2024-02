Bonus mobili anche nel 2024 per l’installazione di pompe di calore aggiuntive

La domanda

Vivo in un condominio con 12 appartamenti e, nell’incertezza sulla possibilità di accedere al superbonus del 110 per cento, all’inizio del 2023 ho installato un climatizzatore con pompa di calore in edilizia libera (autocertificazione), beneficiando del bonus mobili. Le opere realizzate con il superbonus sono iniziate a maggio 2023 e si sono concluse il 31 dicembre dello stesso anno. In particolare, è stato realizzato il cappotto, sono stati sostituiti gli infissi e si è proceduto anche a installare l’impianto fotovoltaico con l’accumulatore; invece, la caldaia a condensazione è stata sostituita cinque anni fa e beneficia di detrazione fiscale. Vorrei sapere se, installando nel 2024, in edilizia libera, altre tre pompe di calore per sfruttare al meglio l’impianto fotovoltaico, posso beneficiare nuovamente del bonus mobili.