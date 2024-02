Bonus sicurezza per l’installazione di impianti di videosorveglianza: ecco come funziona

L’agenzia delle Entrate ha approfondito la questione legata al bonus sicurezza (o bonus videosorveglianza), attraverso un quesito posto da una contribuente su «La Posta di FiscoOggi».

Nel caso di specie, una contribuente si è rivolta al Fisco spiegando che per motivi di sicurezza personale ha intenzione di installare nella propria abitazione una fotocamera con collegamento a un centro di vigilanza privato. A tal proposito, la contribuente ha chiesto se attraverso il pagamento con bonifico parlante è possibile detrarre le spese per l’installazione e per la vigilanza.

In risposta, l’agenzia delle Entrate ha spiegato che l’installazione di fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati rientra tra gli interventi che danno diritto alla detrazione Irpef del 50% delle spese per il recupero del patrimonio edilizio e, in particolare, tra i lavori finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

Tale detrazione, cosiddetta anche bonus sicurezza o bonus videosorveglianza, fa quindi parte del bonus ristrutturazione e consente una detrazione del 50% sui lavori di:

• rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;

• apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;

• porte blindate o rinforzate;

• apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;

• installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;

• apposizione di saracinesche;

• tapparelle metalliche con bloccaggi;

• vetri antisfondamento;

• casseforti a muro;

• fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;

• apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

L’agenzia delle Entrate ha chiarito, quindi, che il bonus videosorveglianza è applicabile solo per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, pertanto non è possibile portare in detrazione anche gli importi pagati all’istituto di vigilanza.