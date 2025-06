Cessazione dell’incarico dell’amministratore e vivibilità degli alloggi tra i temi approfonditi

In Condominio e immobili 16 giugno 2025, C. Belli, « Sulla cessazione automatica dell’incarico dell’amministratore condominiale per decorrenza di due anni dalla nomina», ha mirabilmente preso in esame la recente sentenza Cassazione 26 maggio 2025, n. 14039. La pronuncia della Suprema corte ha risolto una questione interpretativa molto controversa nel contenzioso, enunciando il seguente principio di diritto: «[i]n tema di condominio negli edifici, è inammissibile, per carenza di interesse, la domanda...

