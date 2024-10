Caos casa: la bussola dell’Uppi al convegno di Stresa

Quando le incertezze minacciano il bene casa è dovere dei piccoli proprietari tracciare una linea di difesa. Per riuscire a capire cosa stia succedendo, però, bisogna avere il quadro complessivo di minacce e opportunità. Per questo l’Uppi comunica in una nota di avere organizzato per venerdì 25 ottobre alle 16.00 all’Hotel des Iles Borromeés di Stresa, in occasione dell’Assemblea Nazionale, un pomeriggio, aperto a tutti, dove gli esperti del Sindacato si confronteranno sui temi di grande attualità: dal decreto Salva-Casa alle novità riguardanti il Cin e gli affitti brevi, dalle problematiche relative agli sfratti e alle occupazioni abusive a quelle riguardanti la cedolare secca, senza tralasciare le conseguenze derivanti dal superbonus.

Parteciperanno, oltre al presidente nazionale Fabio Pucci, al segretario generale Jean-Claude Mochet e alla Presidente Uppi di Verbania Raffaella Poli, gli esperti dell’Uppi Paolo Morini, Paolo Tommasino, Ladislao Kowalski, Luigi Dessì, Gianni Cavallero e Marco Gaito.