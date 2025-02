Caro affitti: il canone concordato piace sempre più a proprietari e inquilini

Tra le varie misure adottate dalle amministrazioni per combattere il caro affitti, che ha creato un profondo mismatch tra domanda e offerta del mercato delle locazioni, quella che ha riscosso maggiore consenso è stata quella relativa a incentivare i proprietari di casa a ricorrere alla formula del canone concordato.

Come funziona il canone concordato e perché conviene

La formula dell’affitto a canone concordato nasce per creare benefici per tutti gli attori coinvolti. I contratti stipulati in regime di canone concordato hanno una durata minima di 3 ...