Case green, salta ancora il recepimento della direttiva

Salta ancora il recepimento della direttiva Case green. Il disegno di legge di delegazione europea per il 2025, approvato martedì in Consiglio dei ministri, non contiene riferimenti alla Energy performance of buildings directive. Un’assenza che mette l’Italia sempre più a rischio ritardi: entro maggio del 2026, infatti, la contestatissima normativa, con le sue molte diramazioni, dovrà essere trasposta nel nostro ordinamento. Indicando il percorso di ristrutturazione dei nostri edifici residenziali...

