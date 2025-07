Case a prezzi accessibili, cresce ancora il divario tra domanda e offerta

Non si attenuano le difficoltà di trovare un’accettabile sistemazione abitativa per le famiglie che non hanno accumulato il risparmio necessario o non hanno il reddito sufficiente per acquistare o affittare una casa offerta ai prezzi e ai canoni di mercato.

La fotografia della situazione è sintetizzata in pochi numeri. Il rapporto trimestrale dell’agenzia delle Entrate ha registrato l’acquisto di circa 164mila abitazioni da parte delle famiglie nei mesi da gennaio a marzo di quest’anno, con un incremento...