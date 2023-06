Cattiva gestione da parte dell’amministratore: come ripartire l’onere della prova di Fabrizio Plagenza

Link utili Prova la cattiva gestione dell'amministratore anche la condotta da lui tenuta durante il giudizio a suo carico

Il condominio che lamenti un infedele impiego denaro da parte dell’amministratore è tenuto a provarlo

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Come spesso (a volte troppo spesso) accade, finito il rapporto professionale, si punta il dito sull'operato dell'amministratore uscente. Spesso ottimo professionista in costanza di mandato poi, improvvisamente, reo di condotte potenzialmente censurabili. Quando ciò accade, la decisione da parte del giudice appare inevitabile. Ecco che, sul punto, si colloca la sentenza del Tribunale di Roma, numero 9220 pubblicata in data 8 giugno 2023 con cui il giudice capitolino ha condannato al pagamento delle...