Cedolare al 26% sugli affitti brevi. Airbnb obbligata al prelievo

Doppia mossa del Governo sugli affitti brevi nella manovra 2024. Arriva l’innalzamento dal 21% al 26% dell’aliquota della cedolare secca per questa specifica categoria di locazioni (non sono quindi toccate le altre) e arriva una regolamentazione per gli obblighi di versamento da parte dei portali di intermediazione immobiliare, con la riscrittura in caso di presenza di una stabile organizzazione in Italia o in Unione europea. La prima bozza circolata della legge di Bilancio arriva quasi in contemporanea con il deposito delle motivazioni della sentenza 9188/2023, con cui la quarta sezione del Consiglio di Stato ha di fatto sancito l’obbligo per Airbnb di riscuotere e versare all’Erario la ritenuta sugli affitti brevi.

«Airbnb ha sempre inteso collaborare con le autorità in materia fiscale - commenta in una nota il portale statunitense - e supporta il corretto pagamento delle imposte degli host applicando la normativa europea di riferimento sulla rendicontazione, nota come Dac7. Stiamo analizzando la sentenza e valutando le iniziative più opportune da intraprendere». Una querelle giudiziaria che l’ha vista contrapposta, oltre che all’amministrazione finanziaria italiana, anche a Federalberghi che ha commentato: «Confidiamo che il pronunciamento del Consiglio di Stato metta la parola fine a una telenovela che si trascina da più di sei anni, durante i quali Airbnb si è appigliato a ogni cavillo pur di non rispettare le leggi dello Stato».

Fin qui il (recente) passato. Ora la manovra - come anticipato - punta su due versanti: l’incremento del 26% della cedolare secca sugli affitti brevi (fortemente contraria Confedilizia: «Un grave errore del governo, di cui peraltro non sono note le ragioni») e una disciplina più puntuale sugli obblighi di ritenuta e versamento nei casi dei portali di intermediazione immobiliare. Nello specifico, alla disciplina già esistente (contenuta nell’articolo 4 del Dl 50/2017) viene aggiunto un passaggio chiave, in base al quale i soggetti residenti al di fuori dell’Unione europea, in possesso di una stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione europea, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi a cui sono tenuti tramite la stabile organizzazione. Qualora questi intermediari fossero riconosciuti privi di stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione europea, per adempiere gli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sugli affitti brevi, in qualità di responsabili d’imposta, procedono a nominare un rappresentante fiscale.

Oltre a questo la nuova norma disciplina tutte le possibili casistiche, incluso il residente in uno Stato membro dell’Unione europea privo di stabile organizzazione in Italia, in modo da individuare sempre il soggetto responsabile della ritenuta dell’imposta sugli affitti brevi e del suo successivo versamento.

Uno scenario in cui si attendono nuovi sviluppi, visto che la ministra del Turismo Daniela Santanchè ha ribadito l’intenzione di procedere a una complessiva regolamentazione degli affitti brevi: «C’è un Far West. Vedrete che a breve, assieme e coordinandoci con i sindaci delle città metropolitane e con tutti gli assessori del turismo, arriveremo a una definizione».