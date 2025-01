Cedolare secca: delega da attuare

In occasione della conferenza stampa di inizio anno, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha parlato della necessità di continuare ad attuare, pur gradualmente, la legge delega per la riforma fiscale approvata nel 2023, e di farlo prestando quest’anno particolare attenzione al ceto medio, al quale «va dato un segnale, che non è stato dato finora».

Il proposito è del tutto condivisibile, diverse essendo le disposizioni potenzialmente positive, non solo per il ceto medio, contenute nella riforma...