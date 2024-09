Cinque pomeriggi dedicati alla Consulenza tecnica d’ufficio immobiliare a Monza

Un focus sull’evoluzione della figura del Ctu (consulente tecnico d’ufficio) e le nuove attività che gli sono richieste a partire dal suo utilizzo nell’ambito degli accertamenti tecnici preventivi (soprattutto ex articolo 696 bis delCodice di procedura civile) con la partecipazione di vari ordini professionali e associazioni tra cui Anaci. L’evento si articola in cinque pomeriggi di incontri, dalle 14,30 alle 18,30, fissati per l’8 e 22 ottobre, il 5 e 19 novembre e il 3 dicembre.

Nei singoli appuntamenti magistrati, commercialisti, ingegneri, periti industriali, avvocati ed esperti delle gestioni immobiliari verificheranno le problematiche grazie alle diverse professionalità, capacità ed esperienze. Le proposte e i pensieri dei relatori porteranno, come conseguenza, le possibili soluzioni ai problemi individuati. La presenza dei magistrati rappresenta un plus poiché risulta più facile per il Ctu comprendere prima il nucleo della questione che influisce sul metodo di ragionamento che porta alla decisione.

Gli incontri puntano a rendere più semplice al Ctu l’analisi complessiva rispetto alla situazione di conflitto e alla completa risposta al quesito così come formulato nel procedimento. Pertanto, l’evento è rivolto a tutti i Ctu, a coloro che intendono intraprendere anche ex novo questa attività ma, soprattutto, a tutti quelli che in diverse vesti lavorano nel sistema giustizia.