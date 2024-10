Come stimare un terreno edificabile con il valore di trasformazione

Presupposti teorici

Frequentemente, per la penuria delle aree edificabili, non sono disponibili dati storici economici di riferimento relativi ai valori commerciali di queste aree, per cui, in assenza di un numero sufficiente di compravendite relative a beni analoghi, non è applicabile l'approccio della stima comparativa diretta, perciò si ricorre, sempre più spesso, all'applicazione del criterio del valore di trasformazione.

In genere, l'aspetto economico del valore di trasformazione riguarda beni economici suscettibili...