Come stimare il valore di un terreno agricolo in funzione del beneficio fondiario

Presupposti teorici

È noto che in Estimo ogniqualvolta non sia possibile formare la scala dei prezzi per assenza o ridotta trasparenza del mercato, è necessario adottare il metodo comparativo indiretto, considerando che il valore dell'immobile è funzione dei vantaggi futuri rappresentati dai flussi di reddito generati dallo stesso immobile.[1]

Nel secondo caso, invece, sono noti i canoni di affitto per fondi simili, per cui è possibile...