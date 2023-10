Condizionatori, stretta da Bruxelles Gas naturali dal 2035 di Giuseppe Latour

Accordo raggiunto sul nuovo regolamento in materia di F-gas. Per gli apparecchi domestici gas sintetici meno inquinanti già dal 2029

Technician is checking outdoor air conditioner unit









Traguardo raggiunto per il trilogo (la trattativa informale tra istituzioni europee) sul regolamento in materia di F-gas. Dopo il rinvio di quest’estate, quando il compromesso sembrava a un passo, ieri sono bastati pochi minuti perché Parlamento e Consiglio, in rappresentanza dei Paesi membri, si accordassero su uno schema sul quale le parti avevano trovato una quadra già nei giorni scorsi. Così, poco prima delle nove del mattino, la presidenza di turno spagnola ha annunciato la messa al bando totale di ogni consumo di gas fluorurati (o F-gas) a partire dal 2050: entro quella data andrà chiuso ogni tipo di impiego.

Gli F-gas sono gas sintetici utilizzati in molti apparecchi nel settore della refrigerazione, a partire da condizionatori e pompe di calore. Sono caratterizzati da un alto livello di emissioni, in caso di dispersione nell’ambiente: per questo, Bruxelles ha avviato, nell’ambito della sua strategia green, la discussione su un regolamento che, sin dall’inizio, ha avuto l’obiettivo di andare verso la progressiva eliminazione di questi gas.

Le prime bozze di questo regolamento prevedevano target più ambiziosi rispetto a quelli oggetto dell’accordo di ieri. Target che (si veda «Il Sole 24 Ore» del 25 maggio) avrebbero portato problemi dal lato della produzione. Il Parlamento proponeva di avviare, per i condizionatori domestici, la riduzione dell’utilizzo dal 2024, per poi passare al bando totale degli F-gas a partire dal 2028. Nell’accordo di ieri, invece, si prevede per i condizionatori domestici l’utilizzo di gas sintetici con un Gwp (global warming potential) massimo di 150 a partire dal 2029. E, poi, l’uso di soli gas naturali dal 2035 in poi. Per le pompe di calore monoblocco la prima scadenza è fissata al 2027 e la seconda al 2032.

Alcuni elementi consentono di mettere queste date in prospettiva. Il gas naturale che dovrebbe essere utilizzato come refrigerante è il propano. Attualmente, però, sono quasi assenti sul mercato europeo condizionatori in grado di funzionare con questo gas. La nuova scadenza, insomma, pone un obiettivo molto sfidante per l’industria, soprattutto perché l’utilizzo del propano impone di considerare standard di sicurezza completamente diversi rispetto a quelli attuali. Per questo motivo, il regolamento prevede anche la possibilità di introdurre eccezioni a questi termini, per ragioni di sicurezza. Quanto al Gwp di 150, poi, c’è da considerare che il gas attualmente più diffuso negli apparecchi di nuova produzione (chiamato “R32”) ha un Gwp di 675.

C’è, poi, l’effetto combinato che questa norma avrà, insieme ad altre attualmente in fase di discussione. Tra gli obiettivi chiave del Green deal europeo, infatti, c’è l’elettrificazione dei sistemi di riscaldamento, che passa da un uso massiccio delle pompe di calore: questo approccio si ritrova sia nella revisione della direttiva Case green che nel nuovo regolamento Ecodesign. Molti si interrogano sulla compatibilità degli obiettivi europei (che parlano di 30 milioni di pompe di calore entro il 2030) con l’utilizzo di tecnologie e gas totalmente nuovi. Nel 2040, comunque, in base al regolamento sarà effettuata una valutazione sulla fattibilità di queste esclusioni.

Tra i problemi che preoccupano di più i produttori di condizionatori e pompe di calore, poi, c’è una norma che regola le esportazioni: dal 2025 sarà vietato vendere all’estero apparecchi con un Gwp superiore a mille. In teoria, allora, ci sarà un momento nel quale prodotti commerciabili in Europa non potranno essere esportati.

Aspetti che preoccupano molto l’industria della climatizzazione. «Le scadenze proposte - commenta il presidente di Assoclima, Maurizio Marchesini - attenuano in parte quanto inizialmente previsto dalla Commissione europea». E aggiunge: «Non possiamo esimerci dal segnalare una notevole preoccupazione per le difficoltà cui andrà incontro la nostra filiera a causa delle limitazioni all’export extra-Ue, incoerenti per tempistiche e limiti di Gwp con quanto permesso nel perimetro comunitario. Sottolineiamo la contrarietà al passaggio obbligato ai refrigeranti non-fluorurati per le unità split di piccola taglia ed invitiamo a chiarire come si applicheranno le eccezioni legate ai requisiti di sicurezza».

Reazioni anche dal mondo della refrigerazione industriale e commerciale. «Desideriamo esprimere la nostra soddisfazione per l’accordo raggiunto sui termini del Regolamento europeo che maggiormente contribuirà alla graduale riduzione dei gas fluorurati - dice Francesco Mastrapasqua, presidente Assocold -. Accogliamo favorevolmente il pacchetto di misure proposto, con la proibizione all’utilizzo dei refrigeranti maggiormente climalteranti ed il percorso di riduzione delle quote di gas fluorurati previsto nei prossimi anni, che consideriamo adeguato e realistico».

La procedura per arrivare alla pubblicazione del regolamento, comunque, prevede altri passaggi. L’accordo, infatti, sarà sottoposto al voto degli Stati membri nel Consiglio e, poi, alla commissione Ambiente del Parlamento europeo.