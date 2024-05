Il condominio può proporre ricorso possessorio nei confronti di chi alteri ingiustamente le parti comuni

Per ciò che concerne le opere condominiali, l’Amministrazione comunale è tenuta - ai fini del rilascio della relativa concessione - a richiedere il consenso di tutti i proprietari in relazione a lavori edilizi da eseguirsi su parti comuni di un fabbricato se tali interventi non consistano in opere connesse all’uso normale della cosa comune. Lo precisa la sentenza numero 1563 del Consiglio di Stato, sezione sesta, del 16 febbraio 2024.

L’analisi

La sentenza del Consiglio di Stato serve per contenere l’eccessiva...