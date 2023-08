Condòmini convocati con mail ordinaria, delibera annullabile di Fulvio Pironti

L’avviso trasmesso all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (peraltro intestato a persona diversa dal condomino) viola gli articoli 66, comma 3, e 72 delle Disposizioni attuative codice civile con la conseguenza che la convocazione non può considerarsi perfezionata e la delibera adottata è viziata da annullabilità. E’ quanto precisa il Tribunale di Bari mediante sentenza pubblicata il 30 giugno 2023, n. 2666.

Il caso

Una condomina trascinava in giudizio il condominio al fine di fare annullare le delibere assembleari recentemente prese. Esponeva che, seppure proprietaria di un locale ricadente nel plesso condominiale, non era stata convocata all’assemblea.

Il condominio si costituiva sostenendo che l’attrice era stata convocata tempestivamente tramite mail indirizzata all’indirizzo del coniuge convivente con la medesima (tra l’altro, anche suo legale in vari contenziosi contro il condominio), come d’altronde avveniva da tempo. La modalità convocativa era stata domandata dai condòmini per evitare aggravi di spese postali. Inoltre, il legale della condomina aveva anche riscontrato il ricevimento della mail, come espressamente chiesto dall’amministratore (quest’ultimo aveva precisato che in difetto di riscontro avrebbe trasmesso la convocazione mediante raccomandata).

La decisione

Il decidente ha preliminarmente chiarito che nella impugnativa di delibera assembleare basata su motivi formali l’azione non è subordinata alla prova di uno specifico interesse diverso dalla rimozione dei deliberati irregolarmente assunti in quanto affetti dai vizi denunciati (così Cass. n. 24041/2020, n. 17294/2020, n. 2999/2010, n. 172876/2005) ragion per cui sussiste l’interesse ad agire dell’impugnante.

Esaminando il merito, ha ribadito che l’articolo 66, comma 3, delle Disposizioni attuazione codice civile sancisce quali siano le forme tassative con le quali l’assemblea deve essere adunata. Ha chiarito che dovrà essere utilizzata la posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax nonché consegna a mano. Ha soggiunto - aspetto, questo, rilevantissimo - che tali forme sono state espressamente dichiarate inderogabili dal Legislatore con l’articolo 72 delle Disposizioni attuazione codice civile (in giurisprudenza, su tale linea, cfr. Trib. Sulmona 3.12.2020, n. 243, Trib. Genova 23.10.2014, n. 3350).

Il giudicante ha osservato che non è emersa la prova che l’impugnante aveva concordato con l’amministratore una differente forma di trasmissione del suo avviso di convocazione poiché agli atti risultavano plurime modalità di invio alla attrice.

La convocazione non è stata effettuata con missiva certificata (pec), ma tramite invio da indirizzo di posta ordinaria ad un altro indirizzo simile (posta elettronica ordinaria intestata a soggetto diverso dalla impugnante, segnatamente coniuge della medesima e suo difensore in contenziosi contro il condominio) con evidente violazione della disposizione dell’articolo 66 Disposizione attuazione codice civile e con la conseguenza che la convocazione non poteva considerarsi perfezionata. Il vizio procedimentale, come peraltro espressamente specificato dalla chiara norma, determina l’annullabilità della delibera deducibile di impugnativa entro il termine decadenziale di trenta giorni.

Il tribunale ha ritenuto irrilevante la comunicazione del terzo di aver ricevuto l’avviso. L’amministratore e il presidente dell’assemblea (onerato di accertare la correttezza delle trasmissioni degli avvisi di convocazione) non potevano fare affidamento sul comportamento di un terzo per valutare la regolarità legale della convocazione della attrice. In definitiva, ritenendo fondate le ragioni della condomina per l’asserita violazione degli articoli 66, comma 3, e 72 delle Disposizioni attuazione codice civile ha annullato le opposte delibere assembleari.