Condomìni efficienti e rinnovabili è il tema del webinar di Legambiente in collaborazione con Anapi

Appuntamento il 14 settembre alle 15 con l'obiettivo anche di fornire spunti efficaci su come gestire i conflitti che possono emergere nelle assemblee condominiali

Legambiente in collaborazione con Anapi organizza un webinar su Zoom che si terrà giovedì 14 settembre dalle ore 15:00 alle ore 17:00 dedicato ad approfondire la transizione ecologica nei condomìni e il ruolo dell'amministratore nella realizzazione degli impianti solari fotovoltaici.

I temi energetici sono sempre più al centro della nostra vita, non solo in termini di bollette e conflitti ma anche rispetto alle opportunità per i nuclei familiari e per le imprese. Strumenti come l'autoconsumo singolo o collettivo, così come gli interventi di riqualificazione energetica per ridurre consumi e costi e la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento, sono soluzioni che i condòmini possono attuare per fronteggiare l'emergenza climatica e la crisi sociale aumentata a causa della pandemia e dell'aumento dei costi energetici.

Proprio per questo motivo l'impegno di Legambiente continua, anche nell'ambito del progetto ClimAction finanziato dal programma Life e che vede come knowledge partner Enel Foundation, per formare e informare tutta la comunità e i portatori di interesse sui temi e gli obiettivi dell'Agenda 2030, del Patto europeo per il Clima e del Green new deal.

In questo percorso rientra il webinar dedicato agli amministratori di condominio in programma per giovedì 14 settembre su piattaforma zoom dalle ore 15:00 alle ore 17:00. L'iniziativa è organizzata da Legambiente in collaborazione con Anapi (Associazione nazionale amministratori professionisti d'immobili).

I condòmini e gli amministratori di condominio hanno un ruolo strategico nella transizione ecologica degli edifici italiani, non a caso parliamo di uno dei settori più energivori, climalteranti e dipendenti dalle fonti fossili nel nostro Paese. L'obiettivo del webinar è, quindi, quello di raccontare gli strumenti a disposizione per rendere più efficienti energeticamente gli edifici, ma è anche quello di fornire spunti efficaci su come gestire i conflitti che spesso emergono nelle assemblee condominiali e rappresentano un importante ostacolo nella realizzazione degli interventi.

Katiuscia Eroe, responsabile energia Legambiente, dichiara infatti che: «In Italia la maggior parte degli edifici è stata realizzata prima di qualsiasi norma in tema energetico, e la maggior parte dell'energia consumata viene da fonti climalteranti e costose come il gas metano. Per aiutare la lotta al cambiamento climatico, ma anche per aiutare le famiglie a vivere meglio, è necessario e urgente intervenire su questo patrimonio edilizio intervenendo con opere di efficientamento per ridurre consumi e aumentare il confort abitativo, ma anche attraverso l'elettrificazione dei consumi valorizzando le fonti rinnovabili e l'autoproduzione, anche a distanza. La sfida davanti a noi è importante e dovrà coinvolgerà almeno l'84% del patrimonio edilizio residenziale. Stando alla linea che sta prendendo l'Europa in tema di efficienza energetica e alla qualità del nostro patrimonio edilizio, per raggiungere gli obiettivi minimi della Classe E, in Italia si dovrebbe intervenire su almeno 6,1 milioni di edifici residenziali, 870mila da qui al 2030. Ma in questo Paese manca una vera di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, senza il quale ogni traguardo sarà impossibile da raggiungere».

Il webinar sarà introdotto da Katiuscia Eroe, responsabile energia Legambiente e Vittorio Fusco, presidente nazionale Anapi; coordinerà i lavori Marco Crestani, Ufficio energia Legambiente e prenderanno parte: Anna Castelli (Italia Solare) che approfondirà il tema degli impianti fotovoltaici condominiali dal ruolo assemblea alle modalità di installazione, Gioele Scaglia (Acea Pinerolese) che parlerà dell'autoconsumo e delle configurazioni di autoconsumo collettivo, Fabio Tognetti (AzzeroCO2) che esporrà il conto termico, Riccardo Bani (Presidente ARSE) che presenterà i vantaggi della decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento e infine Roberta Miracapillo (Legambiente) che racconterà come accelerare i processi decisionali e la gestione dei conflitti.

Modalità di partecipazione

• Per poter partecipare al Webinar è necessario cliccare sul seguente link e compilare il relativo form: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEpduitqjkiHtfGoSRFmZv0jLfxhI_RGhus

• Una volta completata la procedura di iscrizione riceverete in automatico il link Zoom per partecipare al Webinar

La partecipazione è GRATUITA e per gli associati Anapi in regola con il pagamento della quota associativa, la partecipazione al Webinar permetterà l'acquisizione di n° 2 crediti formativi professionali validi per l'anno 2023.

Per maggiori informazioni inviare una email a eventi@anapi.it o contattare l'Ufficio Stampa ANAPI al numero 392 90 92 946.