Condominio: bonifici separati per scalare i lavori «privati»

La domanda

Nel condominio che amministro, vi è la contemporanea presenza di lavori edili su parti comuni e di lavori per il rifacimento di alcuni balconi di proprietà esclusiva dei singoli condòmini. Il contratto di appalto e la Cila (comunicazione inizio lavori asseverata) sono intestati al condominio. Il pagamento dei lavori sui balconi privati deve transitare dal conto corrente condominiale? In caso di risposta positiva, in che modo l’amministratore - l’anno prossimo - certificherà la spesa sostenuta dal privato, nella comunicazione da inviare all’agenzia delle Entrate, non trattandosi di parti comuni? Oppure sarebbe corretto che la ditta esecutrice dei lavori emetta fattura al singolo condomino, il quale provvede al pagamento, con bonifico “parlante”, dal suo conto corrente?