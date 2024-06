Condominio e individuazione delle parti comuni

Le parti per cui opera la presunzione di comunione prevista dall'art. 1117 cod. civ. possono essere di tre tipi differenti che sono costituiti dalle parti che già esistono al momento dell'alienazione, dalle parti ulteriori, che si aggiungono man mano che vengono realizzate, necessarie o destinate, per caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune e dalle parti che i contraenti, nell'esercizio della loro autonomia privata, decidono in maniera espressa di assoggettare al regime di condominialità.