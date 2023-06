Condomino moroso: esonero dai debiti solo all’unanimità di Augusto Cirla









Si chiede con quale maggioranza l’assemblea condominiale può deliberare di addebitare l’intero debito di un condomino, moroso da più anni, a tutti gli altri condòmini, in regola con i pagamenti.

L'Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 5 giugno

Tutti i condòmini sono tenuti a contribuire alle spese comuni in ragione dei rispettivi millesimi, per cui è nulla la delibera che esonera il condomino moroso dal parteciparvi rinunciando a recuperare il credito che il condominio vanta nei suoi confronti, salvo che ciò venga deciso con il consenso unanime dei condòmini, che pertanto dovranno tutti partecipare all'assemblea, di persona o per delega. Non è infatti consentito all’assemblea condominiale...