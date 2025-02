Confabitare lancia l’allarme: furti in appartamento, a Bologna il record negativo

L’aumento dei furti in appartamento continua a rappresentare un’emergenza nazionale, con un incremento significativo nel corso del 2024 rispetto all’anno precedente. Le grandi città sono le più colpite, con una media di circa 7 abitazioni su 1.000 che subiscono un’effrazione. A livello nazionale, si registra un furto in appartamento ogni tre minuti. La principale causa di questo aumento è attribuita alla generale situazione di crisi economica, mentre il 38% delle denunce per questi reati riguarda...

