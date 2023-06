Conferiti gli incarichi associativi dell’Associazione tutela e protezione che avrà un suo Centro studi di contabilità

Pronti per dare ancora maggior forza al nostro progetto - precisano i due co-presidenti

All'assemblea di Atp, Associazione tutela e protezione, tenutasi il 26 giugno 2023 si è proceduto a conferire gli incarichi associativi. Nascono così i primi Responsabili delle sedi territoriali e vengono apposte formalmente le prime bandierine sul territorio nazionale. Nominati responsabili - comunica una nota stampa - Fiorella Pietrini per la sede di Roma, Andrea Leta per la sede territoriale di Varese, Roberto Rizzo per quella di Cosenza, Luca Ficuciello per Foggia, Massimo Giangregorio per Bari, Sara Janecek per Genova e Daniela Zeba per la sede territoriale di Ravenna.

I componenti della Direzione dell'Academy presieduta da Rosario Dolce e composta da Francesco Massoli e da Carlo Pikler, insieme al Consiglio d'Amministrazione di Atp, hanno anche proceduto a nominare i membri del Consiglio nazionale dell'Arbitrato nella figura degli avvocati Vincenzo Nasini, quale presidente anche del Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale Atp, Roberto Rizzo, Antonio Console, Massimiliano Sammarco e Massimo Giangregorio, Fabrizio Plagenza, Roberto Tomassoni e i dottori Sara Janecek e Massimo Corvino.

Sono stati anche nominati i membri del Consiglio nazionale della Mediazione nelle figure del dottor Massimo Corvino come presidente, degli avvocati Fabrizio Plagenza, Luca Ficuciello, Aldo Piscitello, Vincenzo Nasini e dei dottori Vincenzo Vecchio e Daniela Zeba. La Direzione dell'Academy, infine, ha dichiarato la nascita del «Centro Studi e ricerca di contabilità e revisione condominiale» nominandone responsabile Francesco Schena.

«Si tratta di un fondamentale punto di partenza per l'Associazione, che ha conferito incarichi importanti a illustri riferimenti nei rispettivi settori di appartenenza. Ora siamo pronti per dare ancora maggior forza al nostro progetto e diffondere la cultura delle Adr» dice l'avvcato Rosario Dolce, co-presidente di Atp. «Questo è il naturale sviluppo di un progetto che dovrà diventare capillare sul territorio nazionale, coinvolgendo le migliori menti e persone che credono nell'etica e nell'importanza di fare rete e divulgare la cultura come elemento imprescindibile per tutelare e proteggere le persone» chiude l'avvocato Carlo Pikler, altro co-presidente dell'associazione.

Per quanto riguarda la nascita del Centro studi e ricerca di contabilità e revisione condominiale, il dottor Francesco Schena dichiara: «Il Centro studi nasce dall’esigenza di adoperarsi nel tentativo di colmare l'attuale divario tra diritto e tecnica sulla materia, precipuamente, sul piano interpretativo ed applicativo. L'obiettivo, dunque, è quello di produrre e proporre soluzioni scientifiche prima e piani di formazione e informazione dopo, affinché possa verificarsi quella tanto necessaria convergenza da parte della comunità scientifica di riferimento su un vero e proprio statuto concettuale e metodologico in fatto di contabilità e revisione condominiale, con un attento riguardo alle intersecazioni e implicazioni in ambito giudiziario». Il ruolo del responsabile Francesco Schena, è quello di mettere a fattore comune di tali ambizioni oltre un decennio di studio, ricerca ed esperienza specifica, costruita sia attraverso lo svolgimento dell'attività di revisore condominiale forense, sia a seguito di oltre quindici pubblicazioni.