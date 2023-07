Consumi idrici, sempre necessaria l’unanimità per ripartire le spese con criteri diversi dal regolamento di Giovanni Iaria

Link utili Il focus del venerdì: reiterare un criterio di riparto dei consumi idrici difforme dalla legge non lo cristallizza

La ripartizione in base ai consumi effettivi prevale in presenza di «contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare»

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Illegittima la delibera con la quale l'assemblea condominiale decide a maggioranza e non all'unanimità di ripartire le spese relative ai consumi dell'acqua con criteri diversi da quelli previsti nel regolamento condominiale. La semplice installazione dei contatori di sottrazione in uno o più appartamenti non può giustificare una deroga al criterio convenzionale adottata (implicitamente) con l'approvazione di preventivi e consuntivi che contengono criteri di riparti difformi, essendo necessaria una...