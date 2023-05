Il focus del venerdì: reiterare un criterio di riparto dei consumi idrici difforme dalla legge non lo cristallizza di Rosario Dolce

Il criterio in questione in sostanza vale unicamente per la fattispecie temporale trattata, anche se protratta nel tempo

Come si ripartisce l'acqua in condominio? A rispondere alla domanda il Tribunale di Pavia – con sentenza del 7 aprile 2023 numero 854 - definendo un caso giudiziario “complicatissimo” sorto a seguito dell'impugnazione di una delibera assembleare che aveva deciso di ribaltare la prassi invalsa da oltre un trentennio in condominio, ovverosia di estendere soggettivamente una convenzione di cui all'articolo 1123 Codice civile, tra più unità immobiliari.

Il fatto

Il condominio in questione era costituito da cinque...