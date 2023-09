Convegno Confabitare sull’efficienza energetica e sicurezza degli edifici: strategie per una riqualificazione sostenibile e di qualità

Il 14 settembre 2023 dalle 8:30 alle 13:00, a Savona, presso la Sala della Sibilla nella Fortezza Priamar, Confabitare Savona - associazione proprietari immobiliari - in collaborazione con il Comune di Savona, comunica una nota, organizza un convegno sull’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici aperto a professionisti e cittadini, che riunirà esperti del settore per promuovere una riqualificazione sostenibile e di qualità del patrimonio edilizio. L’evento prevede un programma informativo che spazierà dalle strategie per promuovere l’efficienza energetica al ruolo della tecnologia nella digitalizzazione delle normative edilizie, dalla promozione dell’autoconsumo collettivo alle innovazioni tecnologiche per un ambiente costruito più connesso con gli occupanti e la città.

Verrà affrontato il fondamentale tema della sicurezza degli edifici, con un focus sull’importanza dei materiali e delle scelte progettuali. Il convegno prevede il riconoscimento di 4 crediti formativi per ingegneri, architetti, geometri, periti industriali e amministratori di condominio.Stanno emergendo leggi e normative più rigorose per promuovere l’efficienza energetica e la sostenibilità. Il presidente nazionale di Confabitare, Alberto Zanni, sottolinea l’importanza di adottare anticipatamente queste pratiche. «La promozione dell’efficienza energetica e della sostenibilità, nonché una maggiore attenzione alla sicurezza degli edifici, disciplinata da norme che tutelino la vita di chi vi abita - commenta Alberto Zanni - non è solo cruciale per conformarsi alle nuove norme europee e proteggere le persone e l’ambiente, ma anche per aumentare la resilienza a lungo termine delle comunità e delle imprese. La promozione dell’efficienza energetica non solo contribuisce a ridurre le emissioni di gas serra e l’inquinamento atmosferico, ma offre anche vantaggi tangibili: le aziende possono abbattere i costi operativi, le famiglie possono ridurre le spese energetiche e le istituzioni pubbliche possono destinare risorse a scopi più utili. In questo periodo di intensa attività edilizia dovuta agli incentivi statali, è emersa una crescente preoccupazione per la sicurezza. Pertanto, esiste un impellente bisogno di una normativa che regoli l’utilizzo di procedure e materiali per la prevenzione degli incendi, sia per le nuove costruzioni che per le strutture già esistenti».

Visto il susseguirsi «di disastri ambientali e di un cambiamento climatico che non ci da tregua, riteniamo che non si possa più girare la testa altrove, ecco perché la promozione dell’efficienza energetica della sicurezza e della sostenibilità è cruciale per fornire i mezzi per ridurre l’impatto ambientale, risparmiare sui costi energetici e tutelare le persone. C'è tanto di cui parlare e va fatto perché il cambiamento deve partire dal singolo che dev'essere informato. Credo che un’associazione abbia un senso se alimenta i sogni e noi lavoriamo tutti i giorni perché i sogni possano diventare realtà. Lavoriamo assieme per una Savona inclusiva più verde e più sostenibile - commenta Roberto Giannecchini, presidente di Confabitare Savona - come diceva Walt Disney: se puoi Sognarlo puoi Farlo. Non credo che ci siano sommità tali che non possano essere scalate da un uomo che conosce il segreto di realizzare i sogni. Questo speciale segreto, mi pare, può essere sintetizzato nelle parole: curiosità, fiducia, coraggio e costanza, e la più grande di tutte è la fiducia. Quando credi in qualcosa, credici fino in fondo. In modo coinvolgente ed indiscutibile».

Il convegno, voluto da Confabitare, è un’opportunità per chi sceglie di presenziare, per acquisire conoscenze fondamentali per la riqualificazione sostenibile e sicura degli edifici. Inoltre, fornisce una panoramica completa delle strategie e delle tecnologie per migliorarla. I partecipanti avranno anche la possibilità di porre domande e approfondire le novità del settore grazie alla presenza degli esperti.

Programma

Data: 14 settembre 2023

Luogo: Sala della Sibilla, Fortezza Priamar (Corso Giuseppe Mazzini, 17100 Savona) Orario: 8.30 - 13.00

Moderatore: Luciano Parodi, Savona News

Crediti Formativi: 4 crediti per ingegneri, architetti, geometri, periti industriali e amministratori di condominio.

Ore 8.30 – Registrazione partecipanti

Ore 9.00 – Saluti dell'amministrazione comunale di Savona , delle Autorità e del Presidente Nazionale di Confabitare Alberto Zanni, introduzione ai lavori, Roberto Giannecchini (Confabitare Savona)

Ore 9.20 - Ing. Pietro Pera (IRE) “Il piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima del Comune di Savona”

Ore 9.50 – Ing. Niccolò Bottin (Regalgrid) “Normativa CER: lo stato attuale e vantaggi della digitalizzazione, il ruolo della tecnologia Regalgrid”

Ore 10.10 - Dott.sa Maria Fabianelli (IRE) “Autoconsumo collettivo e Comunità energetiche”

Ore 10.30 - Ing. Alice Paola Pomè (Politecnico di Milano) “La sostenibilità e le tecnologie digitali a supporto di un ambiente costruito più connesso con gli occupanti e la città”

Ore 11.20 - Prof. Ing. Luraschi (Dpt. ABC Politecnico di Milano) “La sicurezza degli edifici: il ruolo dei materiali e delle scelte progettuali” Ore 11.50 - Geom. Marco Prato (Pres. Collegio Geometri Savona) “Riqualificazione energetica: presentazione di un caso studio”

Ore 12.15 - Mauro Tricotti (ROCKWOOL Italia) ”Prodotti e applicazioni in lana di roccia per edifici sostenibili e sicuri”

Ore 12.40 - Dibattito e Conclusioni

Ore 13.00 - Chiusura dei lavori