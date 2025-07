Convenzioni urbanistiche: invalidi gli obblighi di cura del verde a tempo infinito

Le convenzioni urbanistiche sono degli accordi stipulati tra un ente pubblico, molto spesso un Comune, e un privato, solitamente un’impresa costruttrice, con le quali le parti, allo scopo di favorire l’attività edificatoria in una determinata zona in modo razionale, sostenibile e in linea con gli interessi della collettività e i principi contenuti nel piano regolatore, disciplinano i reciproci obblighi, nascenti dal vincolo che si instaura tra le parti.

Per effetto della stipula di una convenzione...