Il diritto condominiale preso sul serio: come si individua il giudice delle liti derivanti da una convenzione edilizia

L’articolo 1137 del Codice civile contiene l’apposita disciplina prevista per l’impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea che si svolge davanti al giudice civile, così come avviene per la maggior parte degli altri aspetti che interessano i rapporti condominiali, con esclusione di quelli che invece talvolta arrivano a configurare addirittura specifiche ipotesi di reato (appropriazione indebita, danneggiamento, esercizio arbitrario delle proprie ragioni, emissione di rumori, violazione della ...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi