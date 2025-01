Crediti condominiali e prescrizione: ad ognuno la sua scadenza

La prescrizione rappresenta il limite di tempo entro il quale il debitore è tenuto a adempiere le proprie obbligazioni pecuniarie. L’amministratore deve evitare che i crediti condominiali diventino inesigibili.

Termini per la riscossione degli oneri condominiali

L’amministratore del condominio, ai sensi dell’art. 1130, n. 3, cod. civ., deve “riscuotere i contributi ed erogare le spese necessarie per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni”. Nel primo caso si tratta di esigere dal condomino il pagamento di un debito (ad esempio: derivante dal bilancio preventivo o consuntivo, così come legato alla fornitura da parte di terzi di un servizio o alla prestazione di un’opera), mentre nella seconda ipotesi...