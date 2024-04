Da ripartire le spese del balcone aggettante solo se concorre alla stabilità dell’edificio

Se una terrazza a livello aggettante di proprietà privata ha una funzione disgiunta da quella di sostegno e non è indispensabile per l’esistenza stessa dei piani sovrapposti, non può parlarsi di «elemento a servizio di entrambi gli immobili» posti su piani sovrastanti.

La vicenda processuale

Il principio è stato applicato dalla Corte di appello di Genova (sentenza 195/2024) alla fattispecie riguardante la ripartizione delle spese di conservazione e di manutenzione della terrazza a livello aggettante di proprietà dell’odierno...