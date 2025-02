Con la sentenza 1002/2025, pubblicata il 15 gennaio 2025, la Cassazione è intervenuta sulla dibattuta questione relativa al soggetto che deve essere convenuto nei giudizi promossi dai creditori del condominio per ottenere l’elenco dei dati dei morosi. L’amministratore in proprio o il condominio in persona dell’amministratore in carica?

I fatti e le contrastanti pronunce di merito

La vicenda origina...