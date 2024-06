L’ordinanza della Corte di cassazione 22 marzo 2024, n. 7812 affronta il tema dei danni causati a terzi dalla cosa locata (nella specie, per infiltrazioni d’acqua) nonché della responsabilità del proprietario dell’immobile ex art. 2051 cc, confermando i solidi principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità

Il caso sottoposto all’esame della Corte

Il caso trae origine da ...