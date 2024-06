Danno da una parte comune: paga anche il danneggiato

La domanda A seguito di una vertenza giudiziaria, il condominio è stato condannato a versare a una condomina, proprietaria esclusiva di una unità all’ultimo piano, una somma a titolo di risarcimento danni per alcune infiltrazioni che si sono verificate nel suo appartamento. La stessa condomina è anche comproprietaria di un altro appartamento nello stesso edificio. In sede di ripartizione delle somme dovute a titolo di spese, la condomina è da escludere totalmente, oppure nel conteggio occorre considerare anche l’unità ove la stessa è comproprietaria?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 Ore di lunedì 27 maggio 2024

La somma dovuta alla condomina danneggiata dev’essere ripartita tra tutti i condòmini, compresa la danneggiata stessa, anche in relazione alla proprietà dell’unità immobiliare in cui si sono manifestati i fenomeni infiltrativi. Anche lei, infatti, in qualità di condomina, è corresponsabile di quei danni. Per giurisprudenza costante, l’accertamento della responsabilità...