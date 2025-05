Documentazione da restituire alla cessazione dell’incarico

La domanda A oltre un mese dalla nomina del nuovo amministratore condominiale, costui non è ancora riuscito a ottenere il passaggio di consegne dal precedente amministratore. È previsto un tempo limite entro il quale il vecchio amministratore deve effettuare tale passaggio?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 26 maggio 2025

L’articolo 1129 del Codice civile, in tema di nomina, revoca e obblighi dell’amministratore condominiale, e gli articoli 1713 e 1176 del Codice civile, in materia di mandato, applicabili al rapporto fra amministratore e condòmini, non stabiliscono un termine entro il quale l’amministratore cessato dall’incarico debba provvedere alla consegna della documentazione ...